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В Україні вводять нові карантинні зони: хто потрапив до червоної

Неділя 11 жовтня 2020 19:03
В Україні вводять нові карантинні зони: хто потрапив до червоної
Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україні вводиться нове карантинне зонування міст

У п'ятницю, 9 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні прийняла рішення оновити карантинні зони міст.

З 00:00 12 жовтня в Україні почне діяти новий епідемічне зонування. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в червоній зоні буде знаходитися тільки два міста. Мова йде про Канів Черкаської області та Суми Сумської області. Київ потрапив в оранжеву зону.

Також опублікована карта, на якій видно карантинне зонування. Воно набуває чинності із завтрашнього дня, 12 жовтня, і діє 14 днів.

В Україні вводять нові карантинні зони: хто потрапив до червоної

Карантинне зонування міст (карта: facebook.com/nemchinov.oleh)

У Сумах через червону зону школи переводять на дистанційне навчання.

Варто зазначити, що в червоних і помаранчевих зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів. Заклади повинні закриватися з 22:00.

Вищі навчальні заклади переводять на дистанційне навчання. В школах осінні канікули в школах повинні початися до 15 жовтня. При цьому точну дату буде визначати місцева влада.

Україна активно готується до нової хвилі коронавірусу і тому в Києві, Одесі та Маріуполі починають підготовку до розгортання інфекційних госпіталів. Це необхідно, якщо медичні установи не будуть справлятися з потоком кількості хворих COVID-19.

Також буде збільшено кількість ПЛР-тестів - з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

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