ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні зміниться погода: синоптики прогнозують похолодання і дощі

Четвер 06 серпня 2020 21:05
В Україні зміниться погода: синоптики прогнозують похолодання і дощі
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе деяке полегшення після 35-градусної спеки

Погода в Україні зміниться до кінця тижня з приходом похолодання, а частину країни накриють грозові дощі. І хоча температура знизиться несуттєво, після спеки в +30+35 це стане певним полегшенням.

Синоптики Українського гідрометцентру порадували українців прогнозом з 7 по 9 серпня. Градусник поповзе вниз вже в суботу, 8 числа, а в деякі області прийдуть грозові дощі.

Що стосується завтрашнього дня, 7 серпня, то високі "градуси" накриють всю країну, а опади малоймовірні. Найспекотніше на Півдні, Сході і в Центрі (+31+35), в інших регіонах +28+31.

У Києві завтра +29+31, опади малоймовірні. Швидкість вітру від 5 до 10 метрів.

В Україні зміниться погода: синоптики прогнозують похолодання і дощі

Погода в Україні 7 серпня (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 8 серпня, очікується зниження температури по всій країні до +26+29 градусів. А на Півдні і в Закарпатській області очікується +29+32.

Грози і дощі в суботу вірогідні в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

У неділю, 9 серпня, грозовий фронт накриє вже всю західну частину країни. Температура буде такою ж, як в суботу.

В Україні зміниться погода: синоптики прогнозують похолодання і дощіВ Україні зміниться погода: синоптики прогнозують похолодання і дощі

Погода в Україні 8 і 9 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів українцям, якою буде погода серпні.

Також ми зібрали детальний прогноз погоди від провідних українських синоптиків на останній місяць літа.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся