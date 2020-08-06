В Україні зміниться погода: синоптики прогнозують похолодання і дощі

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні принесе деяке полегшення після 35-градусної спеки

Погода в Україні зміниться до кінця тижня з приходом похолодання, а частину країни накриють грозові дощі. І хоча температура знизиться несуттєво, після спеки в +30+35 це стане певним полегшенням.

Синоптики Українського гідрометцентру порадували українців прогнозом з 7 по 9 серпня. Градусник поповзе вниз вже в суботу, 8 числа, а в деякі області прийдуть грозові дощі.

Що стосується завтрашнього дня, 7 серпня, то високі "градуси" накриють всю країну, а опади малоймовірні. Найспекотніше на Півдні, Сході і в Центрі (+31+35), в інших регіонах +28+31.

У Києві завтра +29+31, опади малоймовірні. Швидкість вітру від 5 до 10 метрів.

Погода в Україні 7 серпня (фото: meteo.gov.ua)

У суботу, 8 серпня, очікується зниження температури по всій країні до +26+29 градусів. А на Півдні і в Закарпатській області очікується +29+32.

Грози і дощі в суботу вірогідні в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

У неділю, 9 серпня, грозовий фронт накриє вже всю західну частину країни. Температура буде такою ж, як в суботу.

Погода в Україні 8 і 9 серпня (фото: meteo.gov.ua)

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