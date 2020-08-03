Синоптики дали детальний прогноз на серпень: яким буде кінець літа в Україні

Погода в Україні в серпні (ілюстрація: pixabay.com)

Погода в Україні в серпні може поставити температурні рекорди

Погода в Україні в серпні буде теплою і з помірною кількістю опадів. Водночас синоптики вважають, що температура буде на 1-2 градуси вище багаторічних значень. Також не виключено, що "градуси" в серпні встановлять рекорди, а опадів буде мало.

Докладний прогноз погоди в Україні за версією провідних українських синоптиків - читайте в нашому матеріалі.

Так, в Українському гідрометцентрі прогнозують, що в серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 градусів тепла (в горах 16-17 градусів тепла). Це на 1-2 градуси вище значень.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда в одному з інтерв'ю не виключив, що в серпні вірогідні температурні рекорди. У той же час синоптик каже, що такі перепади будуть короткочасними.

Кульбіда зазначає, що середня температура серпня за останні років 30 в Україні зросла майже на 2 градуси.

"Це говорить про те, що в 99% температура повітря серпня місяця все одно буде вище будь-якої кліматичної норми - і значно вище. Слід очікувати, що серпень буде жаркий", - підкреслив синоптик.

Владислав Білик, начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру заспокоїв українців, що аномальних температур в серпні (як це було в 2010-му) не буде.

"Нічого аномального на серпень не прогнозуємо. Не так, як було в серпні 2010 року, коли середня температура була вище на 4 градуси. Тодішнє літо стало одним з найспекотніших в Україні", - упевнений синоптик, - пише Obozrevatel.

Інженер-синоптик Харківського регіонального гідрометцентру Ігор Кибальчич в Facebook також опублікував орієнтовний прогноз погодних тенденцій на серпень 2020 року. Причому він не виключає, що на Сході буде навіть прохолодніше, ніж зазвичай.

"За останніми розрахунками моделей CFS і ECMWF, середній температурний фон по Україні очікується в останньому місяці літа близько норми, а в східних регіонах навіть на 1-1,5 градуса нижче норми", - написав він.

Синоптик також додав, що в серпні буде дефіцит опадів.

"В окремих районах дощів може взагалі не спостерігатися. Це буде негативно позначатися на мірі грунтової засухи, а також призведе до посилення пожежної небезпеки в лісах і полях. Більш-менш нормальне зволоження слід чекати лише в Криму та Карпатах", - написав він.

Володимир Деркач, народний синоптик з Волині, вважає, що в першій декаді серпня буде помірно тепло, а також короткочасні дощі. А ось з середини першої декади температура почне зростати і це триватиме до середини третьої декади. Потім буде холоднішати ночами. Що стосується опадів, то невеликі дощі можливі в середині серпня, але в цілому кінець літа буде бідний на опади.

Раніше повідомлялося, що кліматологи підбили підсумки липня в Києві.