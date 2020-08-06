Синоптик розповів українцям, якою буде погода серпні: несподіваний прогноз

Погода в Україні в серпні буде мінливою (колаж РБК-Україна)

Народний синоптик прогнозує короткочасні дощі в останньому літньому місяці

Погода в Україні в серпні буде дарувати жителям країни сюрпризи. Сильна спека буде змінюватися короткочасними дощами. Такий прогноз повідомив українцям народний синоптик Леонід Горбань.

За словами експерта опади у серпні пройдуть на початку місяця, а також вони прогнозуються з 21 серпня і до 30 числа. В кінці останнього літнього місяця очікується спека до +31 градуса.

"Невеликі дощі у серпні можливі з 5-го по 9-е, а також 21-го і 30 серпня. До середини останнього місяця літа вдень температура коливатиметься від 26 до 27 градусів, у другій половині серпня прийде спека: стовпчики термометрів сягнуть відміток 29-31 градус. А ночами буде 17-18 вище нуля", - повідомив Леонід Горбань "Фактам".

Нагадаємо, що раніше синоптики озвучували свої прогнози на серпень. Погода в Україні в серпні буде теплою і з помірною кількістю опадів. У той же час синоптики вважають, що температура буде на 1-2 градуси вище багаторічних значень. Також не виключено, що "градуси" в серпні встановлять рекорди, а опадів буде мало.

Також ми писали, що за прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 19-24 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.