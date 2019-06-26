Українцям приготували новий "сюрприз": за що доведеться доплатити з 1 липня

Колаж РБК-Україна

Українців, які не будуть додержуватися правил, чекають штрафи

З 1 липня українці отримають платіжки за нерухомість і тоді їм доведеться доплатити за "зайву" площу. Розмір податку визначає місцева влада, повідомляє Obozrevatel.

Стягувати планують 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадратний метр. А за рішенням міської чи сільської ради замість 1,5% може бути трохи менше - 1% мінімалки.

Розмір мінімальної заробітної плати буде враховуватися за станом на 1 січня минулого року, коли вона становила 3723 грн. Тобто за квадрат доведеться платити 37,2 грн. А за квартиру площею 100 квадратів - 1488 грн.

До речі, податок платять українці, які володіють житлом площею від 60 і 120 квадратів. Збільшити норму може місцева влада, єдине - її не можна зменшити до 50-ти.

А ось тим, хто володіє елітною нерухомістю, заплатити доведеться в рази більше. За квартиру в 300 кв. м. і будинок в 600 кв. м., крім самого податку, доведеться ще внести 25 тис. грн разової виплати. Більш того, рахувати будуть не лише з "зайвих" квадратів, а з усієї площі. У разі невиплат - українців чекають штрафи.

Колаж РБК-Україна

Нагадаємо, що в Україні з 1 травня почали нараховувати штрафи за комунальні борги. Стягнення не повинно перевищувати 0,01% боргу за кожен день затримки чи 4% річних.

Раніше нардепи відтермінували штрафи за зберігання палива без ліцензії. Зокрема, 31 грудня 2019 року до підприємств не будуть застосовуватися штрафи в розмірі 500 тисяч гривень.

Ми писали, що штрафуватимуть водіїв маршруток, оскільки останнім часом почастішали випадки, коли водії відмовляють у проїзді пенсіонерам, учням та іншим пасажирам пільгових категорій.