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В Украине сделают законным гибкий график работы: все подробности

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 12:51
В Украине сделают законным гибкий график работы: все подробности
Гибкий график работы в Украине станет законным (фото: коллаж РБК-Украина)

Украинцы скоро смогут законно работать по гибкому графику

Гибкий график работы в Украине будет законным. Это означает, что украинцам станет проще организовать свое рабочее время и не переживать, что их уволят из-за длинных обеденных перерывов. Об этом сообщает UBR.

Министерство социальной политики намерено ввести три новых режима работы, которые ранее не регулировались: гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени.

Гибкий график

При этом режиме работник может не придерживаться режима работы при условии выполнения установленного рабочего времени. Гибкий график можно обговорить при приеме на работу или в другое время.

Данный режим может состоять из трех компонентов:

  • Фиксированное время - время в которое сотрудник должен присутствовать на рабочем месте.
  • Сменное время - время на протяжении которого работник компании сам определяет период работы.
  • Время для перерыва и питания.

В Украине сделают законным гибкий график работы: все подробности

Гибкий график работы в Украине станет законным (фото: pixabay.com)

Удаленная работа

Этот режим позволяет сотруднику работать вне офиса. Работник сам определяет время и место его работы. При этом все трудовые права сохраняются. Для такого режима работы также обязателен трудовой договор в письменной форме.

Самостоятельная организация рабочего времени

Данная форма работы предусмотрена в основном для руководителей и топ-менеджеров компании. Этот режим подразумевает, что сотрудник полностью планирует свой рабочий день так чтобы выполнять поставленные ему задачи.

Стоит отметить, что появится список лиц, которые будут иметь право заключать договор с гибким и дистанционным графиком работы.

  • Это родители лиц с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
  • Работники, у которых есть ребенок в возрасте до четырнадцати лет или ребенок с инвалидностью.
  • Работников в возрасте и лица с инвалидностью.

Напомним, что украинцам приготовили новый "сюрприз". С 1 июля жители Украины получат платежки за недвижимость и им придется доплатить за "лишнюю" площадь.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин повысил пенсии украинцам с длительным трудовым стажем.

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