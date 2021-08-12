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Названо найдорожчу і затребувану ягоду в Україні: яка її ціна

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Четвер 12 серпня 2021 20:15
Названо найдорожчу і затребувану ягоду в Україні: яка її ціна Фото: назвали найдорожчу сезону (pexels.com)
Автор: Тетяна Самарук

У 2021-му році найдорожчою ягодою в Україні залишається лохина, а найбільший попит має малина.

Про це повідомляє AgroPortal.

За словами бізнес-партнера ТОВ "Диканські ягоди" Сергія Стеценка, вартість малини в цьому сезоні вище на 30% у порівнянні з минулими роками.

Також він додав, що ціна на малину у цьому році, як і в минулому, висока. Це ринковий процес, який повторюється кожні 3-5 років. Адже спочатку ягода дорога, але потім її вартість падає.

Фахівець зазначає, що коли ціна низька, то у виробників зменшується попит на вирощування ягоди, а потім, коли їх стає на ринку менше, вартість знову підіймається.

Після цього її знову починають садити. У 2020-му компанія "Диканські ягоди" продавала малину по 3,20-3,50 євро/кг, а в цьому році вони очікують за 1 кг вже понад 4 євро.

Раніше ми повідомляли, що фахівці розповіли, що найбільше подорожчало з початку року. Зокрема, вони зазначили, що найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

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малина ягода лохина
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