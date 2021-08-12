Названо найдорожчу і затребувану ягоду в Україні: яка її ціна

За словами бізнес-партнера ТОВ "Диканські ягоди" Сергія Стеценка, вартість малини в цьому сезоні вище на 30% у порівнянні з минулими роками.

Також він додав, що ціна на малину у цьому році, як і в минулому, висока. Це ринковий процес, який повторюється кожні 3-5 років. Адже спочатку ягода дорога, але потім її вартість падає.

Фахівець зазначає, що коли ціна низька, то у виробників зменшується попит на вирощування ягоди, а потім, коли їх стає на ринку менше, вартість знову підіймається.

Після цього її знову починають садити. У 2020-му компанія "Диканські ягоди" продавала малину по 3,20-3,50 євро/кг, а в цьому році вони очікують за 1 кг вже понад 4 євро.