ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку року

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 серпня 2021 12:20
Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку року Фото: подорожчали всі продукти, крім яєць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в липні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року морква подорожчала на 195,5% до 17,7 гривень за кілограм, буряк - на 180,5% до 15,1 гривень за кілограм, цибуля - на 124,4% до 11,5 гривень за кілограм, капуста - на 52,5% до 7,3 гривень за кілограм

Крім того, Олія соняшникова подорожчала на 53,9% до 64,7 гривень за літр, цукор на - 32,2% до 27,6 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 19,5% до 22,1 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,9% до 63,1 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 1,0% до 93,6 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 7,3% до 18,8 гривень за пляшку, українське вино - на 4,9% до 69,5 гривень за пляшку 0,75 літра.

Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку року

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2021 року у порівнянні з червнем зросли на 0,1%. У річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні). Вище інфляція була тільки в травні 2018 року - 11,7%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
У NASA оцінили ризик зіткнення із Землею астероїда Бенну
У NASA оцінили ризик зіткнення із Землею астероїда Бенну
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень