Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в липні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року морква подорожчала на 195,5% до 17,7 гривень за кілограм, буряк - на 180,5% до 15,1 гривень за кілограм, цибуля - на 124,4% до 11,5 гривень за кілограм, капуста - на 52,5% до 7,3 гривень за кілограм

Крім того, Олія соняшникова подорожчала на 53,9% до 64,7 гривень за літр, цукор на - 32,2% до 27,6 гривень за кілограм.

У той же час яйця подешевшали на 19,5% до 22,1 гривень за десяток.

За даними Держстату, за січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 8,9% до 63,1 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 1,0% до 93,6 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 7,3% до 18,8 гривень за пляшку, українське вино - на 4,9% до 69,5 гривень за пляшку 0,75 літра.