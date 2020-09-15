В Україні змінюють правила виклику "швидкої": в яких випадках лікарі не приїдуть

В Україні змінять правила виклику "швидкої допомоги" (фото: РБК-Україна)

У МОЗ розповіли, в яких випадках "швидка допомога" не приїде на виклик

Правила виклику "швидкої медичної допомоги" поміняються в Україні з 2021 року. У МОЗ прокоментували реформу і розповіли, в яких випадках лікарі не будуть виїжджати на виклик.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, всі дзвінки на "103" будуть розподілені на чотири категорії. Це, за словами чиновника, дозволить швидше приїжджати на екстрені виклики.

Алгоритми диспетчеризації поділять на 4 категорії викликів: критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. У разі критичного виклику "швидка" повинна бути на місці практично миттєво.

Крім того, поміняють маршрутизацію бригади "швидкої допомоги":

"Буде чіткий маршрут, що передбачає, в який медичний заклад будуть везти пацієнта. Там його вже повинні чекати і відразу невідкладно надавати допомогу", - додав Степанов.

Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як раніше також розповідала, що у разі критичного випадку, швидка зобов'язана буде приїхати протягом 10 хвилин, на терміновий виклик - 20 хвилин.

На який виклик не приїде швидка?

Йдеться про четверту категорію - непрофільний виклик. У цьому випадку пацієнту нададуть консультацію телефоном або направлять до сімейного лікаря.

До критичного виклику будуть належати такі, що вимагають негайного реагування, реанімаційних заходів. Мова йде, наприклад, про ознаки клінічної смерті, обструкції дихальних шляхів.

Терміновим викликом називають такий, коли стан людини потенційно серйозний, їй потрібна швидка допомога на місці або невідкладне транспортування.

До третьої категорії - невідкладного виклику - відносяться стани, які не несуть загрози для життя, наприклад, загострення хронічних хвороб.

Раніше ми писали, що у Києві чоловік помер через шлагбаум на пляжі, який несанкціоновано встановили місцеві жителі. "Швидка" не змогла доїхати до людини з серцевим нападом.