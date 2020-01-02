ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Різдво в Україні: синоптики змінили прогноз погоди на свята

STYLERЖиття    02.01.2020 - 10:37
Різдво в Україні: синоптики змінили прогноз погоди на свята
Погода в Україні на Різдво (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на Різдво знову різко зміниться

Погода в Україні на початку 2020 знову стала абсолютно зимовою і в більшості областей лежить сніг, а температура повітря опустилася до -3 -5 градусів. На Різдво, за прогнозами синоптиків, випаде ще трохи снігу, а температура повітря буде нижчою.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко, в Україні очікуються снігопади напередодні Різдва, 4-5 січня. 6-7 опади припиняться, але знову посилиться мороз.

"4-5 січня стане більше в Україні опадів, пройдуть мокрий сніг і дощ. 6 січня, у Святвечір та на Різдво опади припиняться, тільки 7 січня на Сході пройде сніг. Температура повітря 6-7 січня опуститься до невеликих і помірних морозів", - написала синоптик.

Різдво в Україні: синоптики змінили прогноз погоди на свята

Карта погоди

Як відзначають в Українському гідрометцентрі, 6 січня сніг буде йти на півночі країни, охопить всю східну частину і зачепить частково південь і центральні області. Без опадів буде лише на заході країни і в південних областях. Температура повітря знизиться до -1 -3 градусів, в центрі підморозить до -4 градусів, а от на заході у Святвечір буде до -5 градусів.

Різдво в Україні: синоптики змінили прогноз погоди на свята

Карта погоди на 6 січня

На Різдво в Україні синоптики обіцяють суху погоду без опадів. Температура повітря в денні години коливатиметься в межах -3 -5 градусів. Потепління в країну прийде після 9 січня.

Це просто жах: головний синоптик України розповів, що відбувається з погодою Синоптики приголомшили українців новим прогнозом та назвали пік морозів
Новини України ПогодаГідрометцентр
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся