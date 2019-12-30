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Це просто жах: головний синоптик України розповів, що відбувається з погодою

STYLERЖиття    30.12.2019 - 18:42
Це просто жах: головний синоптик України розповів, що відбувається з погодою
Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні буде істотно змінюватися найближчим часом

Погода в Україні б'є всі рекорди в останні тижні. І хоча в більшості областей похолодало до декількох градусів морозу, а також випав сніг, синоптики попереджають, що холодної зими в Україні бути не може. Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда в ефірі телеканалу ZIK.

Зима в Україні не може бути холодною через тенденції до постійного підвищення температура. Похолодання цієї зими будуть, але вони будуть сильними та не довго. Микола Кульбіда зазначив, що в 2019 році були зафіксовані значні підвищення температури і влітку, і взимку.

"У нас страшне підвищення температури зимового періоду – 2,5 градуси, а це просто жах. Страшне підвищення температури літнього періоду – майже на 2 градуси, це просто жах. Проаналізувавши ці тенденції, ми можемо говорити про ймовірність того, яким буде наступний рік. Так ось: зима на сто відсотків не може бути холодною, тому що такі тенденції температури просто викреслюють всі ці похолодання. Хоча вони будуть, але вони будуть короткочасними, дуже короткочасними", - сказав головний метеоролог України.

При цьому він зазначив, що довгострокові прогнози про опади давати складніше, так як тенденції вказують на те, що ситуація може бути непередбачуваною.

"Може і сніг випасти, але при цьому температурному режимі він довго триматися все одно не буде. А літо у нас завжди буде спекотним. Завжди, і ми повинні до цього звикати", - додав Микола Кульбіда.

На його думку, українцям можна забути про холодні і сніжні зими, які були раніше.

Головний синоптик України розповів, що відбувається з погодою

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