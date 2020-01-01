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На Україну насуваються морози до -26 градусів: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    01.01.2020 - 20:53
На Україну насуваються морози до -26 градусів: синоптики назвали дату
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні взимку 2020 обіцяє бути дуже суворою

Погода в Україні взимку 2020 року може принести суворі морози, які будуть чергуватися з періодами різкого потепління. Такі дані представляють різні погодні ресурси. Коли українцям чекати сильних морозів - в матеріалі Styler.

Так, за даними ресурсу Gismeteo, перша декада січня буде досить теплою - вдень температура буде коливатися на рівні нуля, з перевагою в ту або іншу сторону, вночі можливий невеликий мороз. Але вже зі Старого Нового року стовпчики термометрів вночі опустяться до -6 на Півдні до -20 на північно-сході, а вдень мороз буде не дуже сильним.

Після цього настане короткий період потепління, а ось на Водохрещу вдарять міцні морози - від -10 на Півдні до -26 на Півночі. Остання декада січня обіцяє бути досить м'якою.

Нижче прогноз від Gismeteo для Києва, Львова, Одеси і Харкова на місяць.

Погода в Україні в січні 2020 (скрін: gismeteo.ua)

Відзначимо, що інші погодні ресурси дають не такі категоричні прогнози на перший місяць 2020 року. За даними Метеопрога, середньомісячні показники температури перевищать багаторічні значення на два градуси. Опади переважно у вигляді дощу або мокрого снігу.

При цьому синоптики не відкидають можливість напливу в Україну холодних повітряних мас з двозначними морозами.

За даними синоптиків Укргідрометцентр, в Україні буде перевищення температурних показників на 1,5-2 градуси. Середня температура в січні буде дорівнювати 1-6 морозу, а на північному сході, Сході та в Карпатах від 7 до 8 морозу. А середньомісячні опади будуть дорівнювати багаторічним значенням.

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