В Україні різко зміниться погода: синоптик здивувала прогнозом

Погода в Україні помітно покращиться вже у четвер, 10 жовтня. Місцями повітря прогріється до +20 градусів, але в деяких областях збережеться ймовірність невеликих опадів. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, вже сьогодні, жителі багатьох регіонів країни змогли відчути невелике потепління. А найближчої ночі заморозки майже повністю залишать Україну - ймовірність збережеться лише на крайньому сході.

Вдень очікуються показники +14... +20 тепла. На Заході буде прохолодніше - від +12 до +16 градусів.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то вони ймовірні у західних областях уздовж північного кордону. На інших територіях буде сухо.

Затьмарить початок жовтневого бабиного літа лише сильний, а місцями поривчастий південно-західний вітер.

У Києві в четвер також помітно потеплішає до +16... +18 градусів, але буде хмарно. Дощі малоймовірні.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)