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Потепління настане не скрізь: яким областям не пощастить з погодою

STYLERЖиття    08.10.2019 - 20:07
Потепління настане не скрізь: яким областям не пощастить з погодою
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні принесе потепління і дощі

Погода в Україні у середу, 9 жовтня, у багатьох областях країни буде залишатися складною. На сході збережуться нічні морози, а частина країни вже буде грітися в більш комфортних температурах. Крім того, синоптики попередили, що на Україну насуваються дощі.

Погода на сході очікується сонячна і суха, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря буде коливатися від -1 до -3 градусів, вдень в регіоні очікується від +10 до +12 градусів, у Дніпрі до +14 градусів.

На півдні України погода почне поліпшуватися – очікується ясна та суха погода. Нічні морози затримаються у Миколаївській та Херсонській областях, там синоптики прогнозують -1 -3 градуси. В Одесі вночі +4 +6 градусів. Вдень у регіоні потеплішає до +14 +18 градусів. У Криму без опадів, ясно. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +16 до +18 градусів.

У північних областях морози відступлять, однак очікуються невеликі короткочасні дощі. Вночі +2 +4 градуси, вдень стовпчики термометрів покажуть +9 +11 градусів.

Суттєво підніметься температура повітря на заході України. Нічна температура повітря коливатиметься від +4 до +7 градусів, удень повітря прогріється до +13 +15 градусів, в Ужгороді до +18 градусів. Дощі пройдуть у Львівській, Рівненській, Луцькій, Тернопільській, Житомирській областях і на Закарпатті.

В центральній частині країни буде сонячно, хмарно, без опадів. Вночі -1 -3 градуси, вдень потеплішає до +11 +13 градусів, місцями до +15 градусів.

У Києві 9 жовтня можливий невеликий короткочасний дощ. Вночі очікується +2 +4 градуси, вдень від +10 до +12 градусів.

Потепління настане не скрізь: яким областям не пощастить з погодоюПогода в Україні 9 жовтня

Провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило повідомив у своєму коментарі для видання OBOZREVATEL, що на довгих вихідних 12-14 жовтня в Україну прийде справжнє "бабине літо". Протягом тижня українці зможуть насолодитися осіннім теплом.

Кліматологи анонсували "бабине літо" у Києві В Україні цього тижня потеплішає до +20
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