Україну продовжує засипати снігом: приголомшливі фото і відео

Снігом вкрилися багато гірськолижних районів Карпат
На Західній Україні на минулих вихідних випав сніг. Судячи з публікацій в мережі, українські Карпати продовжує замітати, чому сприяє мінусова температура на термометрі.
Фото із засніженими Карпатами, які закликають любителів зимового відпочинку "гострити лижі" опублікував ресурс "Украина сейчас" Telegram.
У повідомленні сказано, що сніг випав на Чорногірському хребті, у Свидовці та Боржаві.
Сніг в Україні (фото: Telegram/Україна зараз)
Крім того, в мережі з'явилося відео, на якому гірські райони Західної України виглядають вже зовсім по-новорічному.
Товстим шаром снігу покриті дерева і підйомники. Судячи з відео шар снігового покриття складає від 5 до 10 сантиметрів.
Сніг в Україні (відео: YouTube/Новини України. Світ)