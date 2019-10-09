В Украине резко изменится погода: синоптик удивила прогнозом

Погода в Украине заметно улучшится уже в четверг, 10 октября. Местами воздух прогреется до +20 градусов, но в некоторых областях сохранится вероятность небольших осадков. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, уже сегодня, жители многих регионов страны смогли почувствовать небольшое потепление. А ближайшей ночью заморозки почти полностью покинут Украину - вероятность сохранится лишь на крайнем востоке.

Днем ожидаются показатели +14... +20 тепла. На Западе будет прохладнее - от +12 до +16 градусов.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Что касается осадков, то они вероятны в западных областях вдоль северной границы. На остальных территориях будет сухо.

Омрачит начало октябрьского бабьего лета лишь сильный, а местами порывистый юго-западный ветер.

В Киеве в четверг также заметно потеплеет до +16... +18 градусов, но будет облачно. Дожди - маловероятны.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)