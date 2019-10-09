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В Україні різко зміниться погода: синоптик здивувала прогнозом

STYLERЖиття    09.10.2019 - 12:38
В Україні різко зміниться погода: синоптик здивувала прогнозом
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Прогноз погоди обіцяє жителям України прихід бабиного літа

Погода в Україні помітно покращиться вже у четвер, 10 жовтня. Місцями повітря прогріється до +20 градусів, але в деяких областях збережеться ймовірність невеликих опадів. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, вже сьогодні, жителі багатьох регіонів країни змогли відчути невелике потепління. А найближчої ночі заморозки майже повністю залишать Україну - ймовірність збережеться лише на крайньому сході.

Вдень очікуються показники +14... +20 тепла. На Заході буде прохолодніше - від +12 до +16 градусів.

В Україні різко зміниться погода: синоптик здивувала прогнозом

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то вони ймовірні у західних областях уздовж північного кордону. На інших територіях буде сухо.

Затьмарить початок жовтневого бабиного літа лише сильний, а місцями поривчастий південно-західний вітер.

У Києві в четвер також помітно потеплішає до +16... +18 градусів, але буде хмарно. Дощі малоймовірні.

В Україні різко зміниться погода: синоптик здивувала прогнозом

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

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