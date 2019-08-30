В Україні дозволили дітям навчатися вдома: як це працюватиме

Ілюстративне фото (wolfpackengagement.com)

Вся відповідальність за якість знань тепер лежить на батьках

В Україні дітям дозволили отримувати освіту вдома, якщо вони цього хочуть. Цим правом можуть скористатися діти, які тільки починають навчання або діти, які вже спробували вчитися у школі. Про механізм роботи нововведення розповіла державний експерт при МОН Ніна Сторчак, передає "Інформатор". Зазначимо, що з 20 серпня 2019 року набуло чинності положення МОН, при якому дітям дозволяється навчатися дистанційно, тобто вдома.

Для того, щоб почати вчитися вдома, батькам необхідно написати заяву про таке бажання на ім'я директора школи. Це за умови, що учень вже значився в школі.

Якщо дитина вперше вступає до навчального закладу, то батьки пишуть заяву про її зарахування і надають стандартний набір документів: копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку і т. д.

Батьки повинні розуміти, що якщо дитина вчиться вдома, за якість такого навчання відповідають тільки вони. Але оцінювати якість буде той навчальний заклад, в який подавалися документи, там же будуть видаватися документи про освіту.

МОН передбачив для сімейно-домашньої форми навчання тестування знань чотири рази на рік. Якщо дитина завершує програму 4-го, 9-го та 11-го класів, вона, як і всі, здає підсумкову державну атестацію. Якщо все добре, їй видається атестат.

Ілюстративне фото (wolfpackengagement.com)

Індивідуально-навчальний план

Навіть якщо дитина навчається вдома, вона вступає в певний клас навчального закладу. Для нього разом з батьками складається індивідуальний план. Це може бути і шкільна програма та інша офіційно затверджена форма навчання. В індивідуальній програмі є перелік предметів, графік консультацій, а також час і програма оцінювання знань. Дитина на дистанційному навчанні має право користуватися шкільними підручниками, адже вона числиться у певному класі навчального закладу.

Позитивні сторони домашнього навчання

За словами Ніни Сторчак, раніше було дуже багато запитів від батьків дозволити дітям навчатися вдома. Хтось багато хворів, хтось постійно бере участь у змаганнях, а хтось сумнівався в якості навчання в звичайній школі. Деякі діти не вживаються у колективі. У всіх цих випадках учні складали предмети екстерном при наявності довідки про те, що предмети здати в термін неможливо за станом здоров'я.

Сторчак каже, що тепер таких труднощів немає.

"Немає обмеження за віком дитини, її перевести на таку форму навчання можна з будь-якого класу. Немає переліку осіб, яким дозволяється такий перехід. Все тут підпорядковано тільки задоволенню освітніх потреб дитини, її здібностям, досвіду та мотивації", - сказала експерт при МОН.

Чи будуть діти навчатися вдома?

Для того, щоб дитина не розслабилася, батьки повинні розуміти, що тепер якість навчання їхньої дитини залежить тільки від їх контролю, і від них. Педагоги школи можуть допомагати консультаціями, порадами, але весь процес буде проходити тільки вдома і потім за підсумком оцінюватися кожні три місяці, тобто чотири рази на рік.

Дуже важливо відзначити, що опція вчитися дистанційно є в даний момент не у всіх школах, а тільки в тих, у кого на сайтах заявлено про таку форму навчання. Також Сторчак зазначила, що соціалізація при навчанні вдома буде проходити важче, хоча ніхто не забороняє дитині брати участь у всіх шкільних заходах, якщо вона офіційно числиться в класі.

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