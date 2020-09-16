В Україні розширили непідконтрольну владі зону на Донбасі

Кабмін розширив список окупованих н.п. на Донбасі (ілюстративне фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

Кабмін вніс зміни до переліку окупованих населених пунктів на Донбасі

Кабінет міністрів України розширив перелік населених пунктів на Донбасі, непідконтрольних владі. У перелік таких включили село Заїченко у Волноваському районі Донецької області, розташоване на лінії зіткнення.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 16 вересня. Документ опубліковано на сайті Кабміну.

Були внесені зміни до розпорядження уряду від 7 листопада 2014 року № 1085 "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення".

Заїченко сьогоднішнім рішенням включили до переліку населених пунктів, на території яких тимчасово не здійснюють свої повноваження органи державної влади. Також село виключили зі списку н.п., розташованих на лінії зіткнення.

Як йдеться в тексті в документі про зміни, які вносяться у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабміну №1085, "розділ "Донецька область" додатка 1 після позиції "с. Доля" доповнити позицією "с. Заїченко"".

Село Заїченко було захоплено окупантами в серпні 2014 року. У лютому 2015-го ЗСУ знищили позиції бойовиків "ДНР" біля села. З кінця 2015 року після захоплення Коминтернового проросійськими терористами було ускладнено сполучення з селами Водяне і Заїченко.

Село Заїченко внесли у список окупованих населених пунктів на Донбасі (фото: скрін google.com.ua/maps)

Раніше повідомлялося, що бойовики продовжують будувати нові позиції на Донбасі в Луганській області.

Також нещодавно ОБСЄ виявила тяжку техніку бойовиків біля лінії розмежування.