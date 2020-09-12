ОБСЄ знайшла важку техніку бойовиків біля лінії розмежування

Фото: місія ОБСЄ (twitter.com/osce_smm)

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ фіксує розміщення важкої техніки бойовиків на Донбасі біля лінії розмежування. Це свідчить про порушення угоди про перемир'я.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Згідно з даними звіту, опублікованого 11 вересня 2020, безпілотник місії ОБСЄ зафіксував на окупованому Донбасі ряд порушень.

Зокрема, на полігоні біля Тернового у Донецькій області виявили чотири гаубиці, а на полігоні біля Бугаївки в Луганській області - майже три десятки гаубиць.

Крім того, за межами виділених місць зберігання виявили понад 30 танків і 13 зенітних ракетних комплексів "Стріла".

"Збройні формування РФ нарощують озброєння і військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення, демонструючи стійке небажання дотримуватися мінських домовленостей і невиконання взятих на себе зобов'язань у рамках Тристоронньої контактної групи", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 11 вересня, порушень перемир'я на Донбасі не було.

Зазначимо, в ОБСЄ погодилися надати представника для спільної інспекції українських позицій в районі Шумів.