Україну сколихнув третій поспіль землетрус: з'явилася важлива заява

Землетрус в Україні (колаж РБК-Україна)

Землетрус на глибині 3 кілометри сколихнув Закарпатську область

Землетрус в Україні було зафіксовано на Закарпатті в ніч на 28 квітня. Магнітуда поштовхів не була занадто інтенсивною - 2,7 бала за шкалою Ріхтера, але ці поштовхи вже треті в регіоні у квітні.

У Головному центрі спеціального контролю національного космічного агентства України зробили заяву про землетрус і показали на карті, де були підземні поштовхи.

Згідно з повідомленням, землетрус стався о 1:07 у вівторок на глибині 3 кілометри в районі Ужгорода.

"Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - підкреслили фахівці.

На Закарпатті стався землетрус (карта gcsk.gov.ua)

Зазначимо, що за останні десять днів в Україні це вже третій землетрус. Попередні два поштовхи магнітудою 3,1 і 1,5 бала на Великдень 19 квітня також були в Ужгородському районі.

На карті ГЦСК кажуть, що землетрус зареєстрували неподалік сіл Великі Лази, Нижнє Солотвино, Руські Комарівці Ужгородського району.

"Кажуть, у Нижньому Солотвиному потрясло", "Трясе Закарпаття", - пишуть користувачі мережі.

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