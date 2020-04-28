ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну сколихнув третій поспіль землетрус: з'явилася важлива заява

STYLERПодії    28.04.2020 - 11:47
Україну сколихнув третій поспіль землетрус: з'явилася важлива заява
Землетрус в Україні (колаж РБК-Україна)

Землетрус на глибині 3 кілометри сколихнув Закарпатську область

Землетрус в Україні було зафіксовано на Закарпатті в ніч на 28 квітня. Магнітуда поштовхів не була занадто інтенсивною - 2,7 бала за шкалою Ріхтера, але ці поштовхи вже треті в регіоні у квітні.

У Головному центрі спеціального контролю національного космічного агентства України зробили заяву про землетрус і показали на карті, де були підземні поштовхи.

Згідно з повідомленням, землетрус стався о 1:07 у вівторок на глибині 3 кілометри в районі Ужгорода.

"Землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - підкреслили фахівці.

Україну сколихнув третій поспіль землетрус: з'явилася важлива заява

На Закарпатті стався землетрус (карта gcsk.gov.ua)

Зазначимо, що за останні десять днів в Україні це вже третій землетрус. Попередні два поштовхи магнітудою 3,1 і 1,5 бала на Великдень 19 квітня також були в Ужгородському районі.

На карті ГЦСК кажуть, що землетрус зареєстрували неподалік сіл Великі Лази, Нижнє Солотвино, Руські Комарівці Ужгородського району.

"Кажуть, у Нижньому Солотвиному потрясло", "Трясе Закарпаття", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що в Індонезії почав виверження вулкан-вбивця Кракатау. Викиди попелу і лави показали на знімках з супутника.

У Новій Гвінеї стався землетрус Українців сколихнув землетрус: де тремтіла земля найсильніше
Новини України землетрус
Lite
On Top