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У Закарпатській області зафіксували землетрус

Новини » Надзвичайні події     28.04.2020 - 08:53
У Закарпатській області зафіксували землетрус
Ілюстративне фото (flickr.com matthileo)

Осередок землетрусу знаходився на глибині 3 км

Сьогодні, 28 квітня, у Закарпатській області зафіксували землетрус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Як повідомляється, сьогодні о 1:07 був зафіксований землетрус магнітудою 2,7. Джерело землетрусу знаходилось в районі міста Ужгород, Закарпатської області на глибині 3 км.

Як зазначається, землетрус може відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, мешканці Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів.

Крім того, в Україні на Великдень відбулися відразу два землетруси. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 квітня у Закарпатті. Епіцентр сили знаходився на глибині п'яти кілометрів під землею. Незважаючи на те, що поштовхи були не дуже потужними, місцеві жителі їх відчули.

Також вчора був зафіксований землетрус магнітудою 5,4, який відбувся у Новій Гвінеї, біля узбережжя острова Нова Ірландія в Папуа. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів.

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