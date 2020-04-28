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Украину всколыхнуло третье подряд землетрясение: появилось важное заявление

STYLERПроисшествия    28.04.2020 - 11:47
Украину всколыхнуло третье подряд землетрясение: появилось важное заявление
Землетрясение в Украине (коллаж РБК-Украина)

Землетрясение на глубине 3 километра всколыхнуло Закарпатскую область

Землетрясение в Украине было зафиксировано на Закарпатье в ночь на 28 апреля. Магнитуда толчков не була слишком интенсивной - 2,7 балла по шкале Рихтера, но эти толчки уже третьи в регионе в апреле.

В Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины сделали заявление о землетрясении и показали на карте, где были подземные толчки.

Согласно сообщению, землетрясение произошло в 1:07 во вторник на глубине 3 километра в районе Ужгорода.

"Землетрясение может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах", - подчеркнули специалисты.

Украину всколыхнуло третье подряд землетрясение: появилось важное заявление

На Закарпатье произошло землетрясение (карта gcsk.gov.ua)

Отметим, что за последние десять дней в Украине это уже третье землетрясение. Предыдущие два толчка магнитудой 3,1 и 1,5 балла на Пасху 19 апреля также были в Ужгородском районе.

На карте ГЦСК говорится, что землетрясение зарегистрировали неподалеку сел Великие Лазы, Нижнее Солотвино, Русские Комаровцы Ужгородского района.

"Говорят, в Нижнем Солотвино потрясло", "Трясет Закарпатья", - пишут пользователи сети.

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