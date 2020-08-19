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Потужні шквали та грозові зливи: які області України накриє сильна негода

Середа 19 серпня 2020 20:43
Потужні шквали та грозові зливи: які області України накриє сильна негода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде непогожою в деяких областях, а подекуди буде дуже спекотно

Погода в Україні буде негожою в деяких областях країни. Синоптики прогнозують потужні шквали, і грозові дощі на 20 серпня.

Так, за даними Українського гідрометцентру, у четвер негода розгуляється в західних областях, дотягнеться атмосферний фронт і до Житомирської області.

Наталка Діденко прогнозує грозові дощі на Півночі, вздовж смуги Харківщина-Дніпро, а також в Миколаївській області.

"20 серпня у західних областях грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - розповіли на сайті синоптиків і уточнили, що в інших областях буде висока пожежонебезпечність.

Температура на Заході буде +24+27 градусів. В інших областях жарко від +28 до +34.

У Києві завтра спекотно +30+32, дощі малоймовірні. Але Наталка Діденко каже, що опади все ж можуть бути.

Потужні шквали та грозові зливи: які області України накриє сильна негода

Погода в Україні 20 серпня (фото: meteo.gov.ua)

За словами синоптиків, 21 серпня прохолода з Заходу прийде і в північні області. А ось 22 похолодає на пару градусів вже по всій країні.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко також прогнозує зниження температури в п'ятницю і суботу.

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