ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Синоптик дала прогноз погоди на День Незалежності: де розгуляються грозові дощі

Вівторок 18 серпня 2020 14:07
Синоптик дала прогноз погоди на День Незалежності: де розгуляються грозові дощі
Погода в Україні (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на День Незалежності готує українцям неприємний сюрприз

Погода в Україні на День Незалежності буде з грозовими дощами на деяких територіях, але здебільшого, понеділок, 24 серпня, обіцяє бути спекотним та сухим.

Про прогноз погоди на найближчі дні розповіла Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Синоптик також дала прогноз на 19 серпня і розповіла, що грозові дощі на Спаса можливі на Заході України.

"На Спаса над західною частиною України розташується локальний циклончик Ingrid і зумовить там грозові дощі, при грозах можливе шквалисте посилення вітру", - повідомила Діденко.

А от на решті територій буде антициклон Emil, який втримає суху погоду.

Вітер у середу буде південний, невеликий чи помірний.

"Температура повітря залишатиметься високою, +27+32 градуси, в західних областях, особливо в прикарпатських, очікується завтра +21+25 градусів", - відзначила синоптик.

У Києві завтра, 19 серпня буде сонячно сухо та спекотно. Температура в столиці близько +30 градусів. Послаблення спеки та періодичні локальні дощі ймовірні в столиці в п'ятницю, 21 серпня.

Синоптик дала прогноз погоди на День Незалежності: де розгуляються грозові дощі

Прогноз погоди на 19 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

"Попередній прогноз на День Незалежності України: у більшості областей переважно сухо та спекотно, +27+32 градуси, лише в західних областях пройдуть грозові дощі та буде свіжіше, +22+27 градусів", - резюмувала Наталка Діденко.

Раніше ми писали, що українців засмутили новим прогнозом погоди. Синоптики вважають, що осінь буде прохолодною і заморозки настануть швидко.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Погода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся