Найдорожчі монети в Україні: перевірте свої скарбнички

Перші українські монети почали виробляти в 1991-1992 році. Власного виробництва тоді ще не було і їх карбували на заводі в Італії. У 1993 році завод з виробництва монет почав працювати в Луганську. У той час дизайнери експериментували й постійно вдосконалили монети, тому деякі екземпляри були випущені в невеликих партіях і саме за ними зараз полюють нумізмати.

Які монети в Україні мають найбільшу цінність і скільки вони можуть коштувати – читайте в матеріалі нижче.

Нумізмати (фахівці з монет) розрізняють кілька характеристик монет:

Аверс - лицьова сторона монети

Реверс - частина монети, де зображений герб

Гурт - ребро або бічна частина монети

Нюанси за цими трьома параметрами та складають основну цінність монети, оскільки при виробництві там могли бути серйозні відмінності від тих монет, які були випущені в ужиток.

Найдорожчими монетами вважаються ті, які були виготовлені в 1991-1992 роках – номіналом 1 і 2 копійки.

Які монети можуть коштувати дорого:

10, 25 і 50 копійок 1992 року

1 гривня 1992 року

2 копійки 1993 року

1, 5 і 10 копійок, які були випущені в 1994 році

25 копійок і 1 гривня 1995 року випуску

1, 2, 5 і 50 копійок, випущених в 1996 році

Копійки 5, 10, 25 і 50 випущених у 2001 році

2, 25 і 50 копійок 2003 року

1 гривня 2008 року

Ці монети вважаються дорогими та цікавими для колекціонерів. Однак ці екземпляри ще можна знайти в скарбничках.

Які монети будуть коштувати дуже дорого:

1 копійка 1992 року. Її ціна зросте в кілька разів, якщо на лицьовій стороні є плоди калини, а смуга букви й в шарі "копійка" виділена жирним – це справжній ексклюзив.

1 копійка 1994 року. Ця монета повинна бути виготовлена зі сталі, срібла, бронзи або міді.

2 копійки 1992 року. Вартість монети стає в рази дорожче, якщо на ній зображений вузький вінок (його під час карбування зробили випадково). Ціна такої монети-десятки тисяч гривень.

2 копійки 1993 року. Всі монети цієї партії виготовлені не з алюмінію, тому вони цінуються дуже дорого.

1 копійка 1996 року. На цій монеті використовували великий шрифт для написів або монета цього року випуску, але з незвичайного матеріалу.

2 копійки 1996 року. Виготовлені з незвичайного матеріалу або випущені в лімітованій колекції.

10 копійок 1992 року. На цій монеті можуть бути різні малюнки та кількість грон калини може відрізнятися.

50 копійок 2001 року. Вартість цієї монети буде набагато вище, якщо вінок на ній буде розміщений віддалено від окантовки.

Всі ці монети були випущені невеликими партіями, тому вони мають велику цінність у нумізматів.

Монети, які коштують цілий статок

10 копійок 1994 року. Якщо на цій монеті два аверси - вона коштує шалених грошей.

50 копійок без року випуску. Якщо на ній ще і є подвійний реверс - вона дуже дорога.

1 гривня, 50 копійок 1992 або 1996 року. Зображення на цих монетах знаходиться під кутом.

Які монети ще цінуються

Монета номіналом в 500 гривень, яка була випущена до Євро 2012. Випуск партії - всього 500 примірників. Колекціонери її оцінюють зараз у 350 тисяч гривень.