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В Україні монету в 10 копійок продають за 30 тисяч: у чому її особливість (фото)

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П'ятниця 26 листопада 2021 08:01
В Україні монету в 10 копійок продають за 30 тисяч: у чому її особливість (фото) Монету номіналом 10 копійок продають в Україні за шалені гроші (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні монету номіналом 10 копійок продають на аукціоні за 30 тисяч гривень.

Так, відповідний лот опублікували на сайті Crafta.

За словами власника монети, вона випущена у 2008 році. Однак, у монети є виробничий брак, але який саме, автор не вказує.

Також на фото видно, що на реверсі монети є механічні пошкодження.

Зазначимо, що станом на 24 листопада на лот вартістю 30 000 грн не відгукнувся жоден із потенційних покупців.

В Україні монету в 10 копійок продають за 30 тисяч: у чому її особливість (фото)

Монету номіналом 10 копійок продають в Україні за шалені гроші (crafta.ua/uk)

Раніше ми повідомляли, що в Україні знайдену у квартирі стару монету продають за понад 60 тисяч. Зазначається, що монета часів СРСР.

Також нещодавно ми писали, що монету номіналом 10 гривень продають в Україні за 25 тисяч.

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