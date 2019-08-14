Повернення обов'язкового техогляду в Україні: що чекає власників ввезених автівок

Фото: колаж РБК-Україна

Обов'язкову перевірку для автомобілів деяких категорій введуть вже з 2020 року

Обов'язковий техогляд авто, який планують повернути в Україні до 2022 року, може фактично значно скоротити "пропускний поріг" імпортованих машин і несе в собі серйозні корупційні ризики. Справа в тому, що переважну більшість іномарок українці купують в уживаному стані, і цей транспорт часто не відповідає вимогам ЄС щодо екологічності.

За прогнозом голови Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і автодилерів Олега Назаренка, лише 10-20% ввезених в Україну б/в іномарок зможуть пройти обов'язковий техогляд, передає "ЛІГА: Закон".

Нагадаємо, що згідно з прийнятими Україною зобов'язаннями після підписання в 2014-му Угоди про асоціацію з Європейським союзом в нашій країні протягом 5 років повинні знову запровадити обов'язковий техогляд легкових і вантажних автомобілів. Вже з 1 січня 2020 року обов'язковій перевірці підлягатимуть ТЗ категорій L3, L4, L5 і L7 та L3e, L4e, L5e і L7e.

Техогляд (Фото: РБК-Україна)

Експерт упевнений, що до 90% уживаних іномарок такий техоснотр пройти не зможуть. Він також висловив побоювання, що в такому випадку може початися тотальна "торгівля талончиками".

"У них, наприклад, повирізали каталізатори, а акцент робиться, згідно з директивами ЄС, навіть не на безпеку автомобіля, а на екологічність", - зазначив Назаренко і додав, що теоретично такі автомобілі не повинні допускатися на українські дороги.

До речі, через фальсифікації протоколів перевірки техогляду з 1 травня змінили порядок його проходження. Мова йде про оновлення формату документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки техстану.

Як повідомлялося раніше, в Україні за нехтування обов'язковим техоглядом автомобілів, який уряд хоче запровадити з 2020 року водіїв чекає накладення санкцій.