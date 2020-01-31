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В Україні з'являться електронні лікарняні: названа дата

STYLERЖиття    31.01.2020 - 07:03
В Україні з'являться електронні лікарняні: названа дата
Лікарняні в Україні з'являться в електронній формі (фото: колаж РБК-Україна)

В Україні введуть електронний лікарняний

Лікарняні в Україні з 1 квітня 2020 року з'являться в електронній формі. Таке нововведення повинно прискорити виплату компенсацій і буде сприяти боротьбі з корупцією. Про це розповів заступник Міністра соціальної політики Олег Коваль.

Електронний лікарняний зможе гарантувати прозорість за кількома напрямками. Кожен лікарняний буде підписувати лікар за допомогою електронного підпису.

Електронний обіг дозволить відстежувати, чи видавав лікарняний профільний доктор. Також з'явиться можливість відслідковувати схеми, при яких половина співробітників підприємства нібито перебуває на лікарняному, але вони продовжують працювати, і отримувати виплати з Фонду соцстрахування.

Весь процес буде автоматизовано. Інформація через реєстр Пенсійного Фонду автоматично потраплятиме у Фонд соцстрахування, і людина відразу буде отримувати компенсацію.

За словами Коваля, завдяки електронним лікарняними держава щорічно економитиме від 1 до 5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що в Україні кардинально зміниться медичне обслуговування. Це торкнеться електронних направлень, безкоштовного обслуговування і т. д.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров заявив, що система eHealth, яку запустили 2,5 роки тому, вже вдосконалена і тепер зможе забезпечити надійний захист персональних даних пацієнтів.

Також eHealth дасть можливість запустити корисні онлайн-сервіси для українців, включаючи можливість вибору сімейного лікаря та укладення декларацію з лікарем через онлайн.

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