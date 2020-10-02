В Україні з'явиться супершвидкісний інтернет 5G: названа нова дата

В Україні з'явиться технологія 5G (Фото: freepik.com)

В Україні затвердили план по впровадженню технологій 5G

В Україні зовсім скоро з'явиться сучасний надшвидкий інтернет стандарту 5G. У Кабінеті міністрів затвердили план заходів щодо підвищення якості мобільного зв'язку на найближчі два роки. В цьому плані також є пункти про можливості розвитку технологій 5G інтернету в Україні.

Як зазначено в документі, в Україні у 2020-2022 роках планується впровадження європейських підходів до інформування споживачів про рівні якості послуг телефонії, смс та мобільного доступу в інтернет.

Стандарти мобільного зв'язку будуть узгоджені з європейськими стандартами ETSI, які дозволять впровадити технології UMTS/LTE і 5G. Відзначається, що стандарти та технології запровадять до четвертого кварталу 2021 року, а 5G в Україні з'явиться до кінця 2022 року.

"Мова йде про імплементацію європейських підходів якості мобільного зв'язку та електронних комунікаційних послуг. Частиною цього плану стануть положення, які дозволять надалі впроваджувати в Україні технологію 5G", - пояснив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

5G – це п'яте покоління мобільного зв'язку, яке діє на базі стандартів телекомунікацій 5G/IMT-2020 та за наявними вже стандартам 4G. Вона забезпечує більшу доступність широкосмугового мобільного зв'язку, наднадійні масштабні системи комунікації між пристроями й меншу затримку швидкості інтернету, менші витрати енергії батарей в обладнання. В Україні 5G-інтернет почнуть впроваджувати з 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що молодь виступила проти впровадження технологій 5G в Україні.

А також ми розповідали про те, що 5G запустили на Евересті ще навесні 2020 року.