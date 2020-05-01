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На Евересті запустили зв'язок 5G

Новини » Телеком & IT     01.05.2020 - 17:55
На Евересті запустили зв'язок 5G
Фото: Еверест (wikipedia.org)

Покриття 5G забезпечено на вершині Евересту

Новітній зв'язок стандарту 5G запустили на Евересті - найвищій горі світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Повідомляється, що вчора запрацювала базова станція 5G, сигнал якої покриває вершину Евересту. Базова станція телекомунікаційного гіганта China Mobile знаходиться в передовому таборі на висоті 6 500 метрів.

Також повідомляється, що ця станція поряд з двома іншими, раніше встановленими на висоті 5300 метрів і 5800 метрів відповідно, забезпечують повне покриття 5G на північному хребті і вершині Евересту.

Об'єкт забезпечить стійкий зв'язок для альпіністів, наукових досліджень, моніторингу довкілля та трансляції у високій роздільній здатності. Підкреслюється, що розгортання інфраструктури 5G йде паралельно з вимірюванням висоти гори.

У той же час уточнюється, що станції на висотах 5800 метрів і 6500 метрів є тимчасовими і будуть демонтовані до кінця року. Станція на висоті 5300 метрів обслуговуватиме територію базового табору альпіністів.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявляв, що впровадження 5G в нашій країні недоцільно, оскільки пріоритетом уряду є завершення розгортання мереж третього і четвертого поколінь.

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