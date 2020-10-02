В Украине появится суперскоростной интернет 5G: названа новая дата

В Украине появится технология 5G (Фото: freepik.com)

В Украине утвердили план по внедрению технологий 5G

В Украине совсем скоро появится современный сверхбыстрый интернет стандарта 5G. В Кабинете министров утвердили план мероприятий по повышению качества мобильной связи на ближайшие два года. В этом плане также есть пункты о возможности развития технологий 5G интернета в Украине.

Как указано в документе, в Украине в 2020-2022 годах планируется внедрение европейских подходов к информированию потребителей об уровне качества услуг телефонии, смс и мобильного доступа в интернет.

Стандарты мобильной связи будут согласованы с европейскими стандартами ETSI, которые позволят внедрить технологии UMTS/LTE и 5G. Отмечается, что стандарты и технологии внедрят до четвертого квартала 2021 года, а 5G в Украине появится до конца 2022 года.

"Речь идет об имплементации европейских подходов качества мобильной связи и электронных коммуникационных услуг. Частью этого плана станут положения, которые позволят в дальнейшем внедрять в Украине технологию 5G", - объяснил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

5G – это пятое поколение мобильной связи, которое действует на базе стандартов телекоммуникаций 5G/IMT-2020 и по имеющимся уже стандартам 4G. Она обеспечивает большую доступность широкополосной мобильной связи, сверхнадежные масштабные системы коммуникации между устройствами и меньшую задержку скорости интернета, меньший расход энергии батарей у оборудования. В Украине 5G-интернет начнут внедрять с 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что молодежь выступила против внедрения технологий 5G в Украине.

А также мы рассказывали о том, что 5G запустили на Эвересте еще весной 2020 года.