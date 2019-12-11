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У МОН планують оптимізувати мережу університетів

Новини » Політика     11.12.2019 - 10:01
У МОН планують оптимізувати мережу університетів
Фото: Ганна Новосад (РБК-Україна)

Оптимізація університетів дозволить підвищити якість вищої освіти

Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів глава МОН Анна Новосад.

За її словами, таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.

"У нас працює близько 300 вузів. Але контингент студентів маленький і до того ж стрімко падає останні десять років. Нам не потрібна така мережа. Тому треба рухатися в напрямку об'єднання і укрупнення університетів. Також треба оптимізувати на них витрати", - повідомила Новосад.

Міністр зазначила, що планується фінансування університетів за результатами діяльності. При цьому можливість вчитися на бюджеті не буде скасована.

Раніше РБК-Україна писало, що з 2021 року в Україні стане обов'язковим Зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Таке рішення прийнято МОН у зв'язку з проблемами з математичних знань в учнів. ЗНО буде дворівневим.

Також повідомлялося, що в листопаді МОН тимчасово призупинило атестацію вузів. Призупинення атестації викликана необхідністю здійснити донабір експертів в комісію з атестації. Продовжать атестацію до початку 2020 року.

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