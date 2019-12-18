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МОН назвав основні нововведення у вищій освіті

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 16:21
МОН назвав основні нововведення у вищій освіті
Фото: МОН (УНІАН)

Законопроект, зокрема, вводить ЗНО для вимірювання результатів вищої освіти

У Міністерстві освіти і науки (МОН) роз'яснили основні нововведення у вищій освіті, які містяться в прийнятому Верховною радою законопроекті №2299. Про це повідомляє прес-служба МОН.

Як повідомили у МОН, законопроект вносить точкові зміни у вимоги до керівників вищих навчальних закладів, ліцензування, дуальна освіта, міждисциплінарність та дотримання академічної чесноти.

зокрема, підписання контрактів з керівниками вузів відбуватиметься із зазначенням цільових показників ефективності (KPI), формуванням яких буде займатися МОН. Невиконання програм стане причиною для розірвання контракту.

Ліцензування вузів відбуватиметься в онлайн режимі через електронні бази. Також не можна буде створювати структурні підрозділи в Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську та Одесі. Діючі на даний момент підрозділи повинні бути реорганізовані або закриті до 1 липня 2021 року.

Приводом для скасування рішення про одержання вищої освіти стануть виявлення плагіату, фабрикації або фальсифікації в роботах. Крім цього буде застосовуватися технологія ЗНО для вимірювання результатів навчання на бакалаврском рівні, а також при прийомі на такі рівні вищої освіти.

МОН назвав основні нововведення у вищій освіті

Нагадаємо, 18 грудня Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". За проект закону проголосував 321 депутат.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Вона підкреслювала, що таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.

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