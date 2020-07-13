Названа категорія українців з найвищою пенсією

Суддя у відставці отримує у 15 разів більше, ніж середній пенсіонер
Станом на 1 липня 2020 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні склала 11 241 834 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 393,54 гривень. Колишні судді отримували 51 тисячу гривень.
Про це свідчать дані на сайті ПФУ.
За даними ПФУ, виплати отримували:
Нагадаємо, пенсії понад 10 тисяч гривень за станом на 1 липня 2020 року отримували 332 588 українців, що становить 2,9% від загального числа пенсіонерів.
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 червня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.
Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1%