Названа категорія українців з найвищою пенсією

Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)

Суддя у відставці отримує у 15 разів більше, ніж середній пенсіонер

Станом на 1 липня 2020 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні склала 11 241 834 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 393,54 гривень. Колишні судді отримували 51 тисячу гривень.

Про це свідчать дані на сайті ПФУ.

За даними ПФУ, виплати отримували:

пенсії за віком - 8 449 123 осіб, середня пенсія - 3 413,73 грн,

по інвалідності - 1 426 038 осіб, середня пенсія - 2 641,19 грн,

у зв'язку з втратою годувальника - 517 967 осіб, середня пенсія - 3 005,43 грн,

за вислугу років - 217 964 осіб, середня пенсія - 3 060,75 грн,

соціальні пенсії - 75 291 осіб, середня пенсія - 1 729,53 грн,

довічне грошове утримання суддів - 3 425 осіб, середня пенсія - 51 171,77 грн

Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 552 026 осіб, середня пенсія 5 454,17 грн.

Нагадаємо, пенсії понад 10 тисяч гривень за станом на 1 липня 2020 року отримували 332 588 українців, що становить 2,9% від загального числа пенсіонерів.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 червня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1%