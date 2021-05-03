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В Україні подешевшає дуже популярний продукт: є в кожному холодильнику

Новость на русском → Понеділок 03 травня 2021 09:19
В Україні подешевшає дуже популярний продукт: є в кожному холодильнику Фото: в Україні подешевшають яйця (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні подешевшає популярний продукт харчування, який є в холодильнику у кожного. Так, вартість яєць впаде вже найближчим часом приблизно на 10-15%.

Про це в ефірі програми" Зворотній зв'язок " на телеканалі "Україна 24" розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Відзначається, що яйця впадуть в ціні відразу після свята Великодня, 2 травня. Природно, що попит на них динамічно впаде.

Світлана Литвин зазначила, що дуже сильно вартість не знизиться, так як зараз в країні дуже висока вартість комбікормів і зернових.

"Зазвичай на Великдень промислова ціна на яйце зростає стрімко. Однак цього року ми маємо пізній Великдень, який у поєднанні з надходженням від домогосподарств стримав подальше зростання цін. Швидше за все, після Великодня варто очікувати зниження ціни, але також не дуже швидко - не більше 10-15%. Нижче ціна не може опускатися через досить високу вартість комбікормів і зернових культур", - розповіла Литвин.

Відзначимо, що до Великодня ціни на яйця, наприклад, в столичних супермаркетах сильно виросли. Так, найдешевша упаковка яєць з 10 штук стартувала в ціні від 32 гривень.

Як ми писали раніше, курячі яйця можуть завдати шкоди здоров'ю деяким людям. Кому не можна їх вживати, читайте в матеріалі.

Раніше лікарі розповіли, кому не можна їсти вівсянку кожен день, і якими злаковими замінити корисний продукт.

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