В Україні подешевшає дуже популярний продукт: є в кожному холодильнику

В Україні подешевшає популярний продукт харчування, який є в холодильнику у кожного. Так, вартість яєць впаде вже найближчим часом приблизно на 10-15%.

Про це в ефірі програми" Зворотній зв'язок " на телеканалі "Україна 24" розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

Відзначається, що яйця впадуть в ціні відразу після свята Великодня, 2 травня. Природно, що попит на них динамічно впаде.

Світлана Литвин зазначила, що дуже сильно вартість не знизиться, так як зараз в країні дуже висока вартість комбікормів і зернових.

"Зазвичай на Великдень промислова ціна на яйце зростає стрімко. Однак цього року ми маємо пізній Великдень, який у поєднанні з надходженням від домогосподарств стримав подальше зростання цін. Швидше за все, після Великодня варто очікувати зниження ціни, але також не дуже швидко - не більше 10-15%. Нижче ціна не може опускатися через досить високу вартість комбікормів і зернових культур", - розповіла Литвин.

Відзначимо, що до Великодня ціни на яйця, наприклад, в столичних супермаркетах сильно виросли. Так, найдешевша упаковка яєць з 10 штук стартувала в ціні від 32 гривень.