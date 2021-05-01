Лікарі пояснили, кому категорично не можна їсти яйця і чому

Курячі яйця можуть завдати шкоди здоров'ю деяким людям. Хоча білковий продукт і вважається корисним, поживним і важливим для раціону, не всім можна його вживати, принаймні часто. Кому варто відмовитися від омлетів, яєшні та й просто варених яєць - читайте далі в нашому матеріалі.

Яйця вважаються високоалергенним продуктом, який може викликати серйозні збої в організмі: анафілактичні реакції, набряк Квінке, генералізовані шкірні реакції. Тому яйця не можна вживати алергікам, які страждають індивідуальною непереносимістю продукту.

Також не рекомендується додавати їх в раціон людям з підвищеним холестерином.

"У яйці міститься холестерин, скомпенсований лецитином. На здорову людину яйце не чинить якоїсь негативної дії, оскільки лецитин не дає осаджуватися холестерину на стінках судин, але хворій людині жовток яйця вже потрібно вживати вкрай акуратно", - пояснюють експерти.

Діабетикам також слід бути обережними з курячими яйцями. Справа в тому, що у людей з діабетом, як правило, є пошкодження судин і ризик виникнення атеросклерозу.

Якщо у вас є проблеми з печінкою, жовчним міхуром, відмовтеся від яєць в період загострення хвороби.

"Яйця не слід вживати при панкреатиті в стані загострення. Також їх з обережністю варто їсти при захворюваннях печінки і жовчного міхура, оскільки жовток має жовчогінну дію і може спровокувати загострення жовчнокам'яної хвороби", - кажуть лікарі.

При гастриті і хворобах шлунково-кишкового тракту вживання яєць може спровокувати рефлюкс і як результат - печію. Особливо якщо після трапези ви прийняли горизонтальне положення. Відмовтеся від страви з яєць на вечерю, незадовго до сну.

Категорично заборонено давати ціле яйце дітям до року. Малюкові можна в день з'їдати не більше четвертинки жовтка, а білок - зовсім не можна.