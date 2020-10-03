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Українцям додали багато вихідних і перенесли свята: коли будемо відпочивати

Субота 03 жовтня 2020 09:15
Українцям додали багато вихідних і перенесли свята: коли будемо відпочивати
Графік святкових і вихідних днів на 2021 рік (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 2021 році українці отримають тривалі вихідні три рази

В Україні з'явився новий календар свят, вихідних днів і перенесення святкових днів на 2021 рік. Кабінет міністрів затвердив графік перенесення робочих днів на офіційні свята в Україні.

Згідно з документом, на Різдво українці отримають додаткові вихідні та зможуть відпочити чотири дні поспіль – 7, 8, 9 і 10 січня. 8 січня, п'ятницю – пропонується перенести на 16 січня, суботу.

На Новий рік в Україні буде три вихідних дні поспіль – 1 січня, п'ятниця, і відповідно 2 і 3 січня, субота та неділя. На роботу українці вийдуть тільки 4 січня та 7 знову відправляться відпочивати.

На День Незалежності у 2021 році також вийдуть довгі вихідні – 21, 22, 23 і 24 серпня. Понеділок, 23 серпня, пропонується перенести на суботу, 28 серпня.

Ще одні додаткові вихідні українці у 2021 році отримають на День захисника України – він випадає на четвер, тому пропонується п'ятницю, 15 жовтня, перенести на суботу, 23 жовтня. Таким чином українці зможуть відпочити 14, 15, 16 і 17 жовтня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі усі свята в Україні в жовтні 2020 року.

А також розповідали про те, що в жовтні 2020 року українці отримають один додатковий вихідний день.

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