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Осінній призов 2020: кого і як будуть забирати в армію

Середа 09 вересня 2020 13:46
Осінній призов 2020: кого і як будуть забирати в армію
Призов в армію 2020 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Осінній призов розпочнеться в Україні з 1 жовтня

З 1 жовтня 2020 року в Україні стартує осінній призов на службу в армію. Він закінчиться 31 грудня. Відзначається, що коронавірус не стане перешкодою для служби молодих людей в лавах української армії. Призову підлягають хлопці від 18-27 років, які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії (здобуття освіти, стан здоров'я та інше).

Для тих, у кого немає освіти, термін служби складе 18 місяців. Ті юнаки, які мають ступінь бакалавра або магістра, проведуть в армії 12 місяців.

До речі, у Генеральному штабі анонсували скорочення призовників і поліпшення контрактної армії.

За останньою інформацією, з початку 2020 року до армії приєдналися 25 тисяч контрактників (з них понад дві тисячі офіцерів).

"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу в жовтні — грудні цього року", — заявили в Генштабі.

Військовослужбовці строкової служби не залучаються до участі в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Раніше ми писали про те, що в Україні хочуть запровадити новий вид військової служби, і розповідали, кого і коли будуть закликати.

Також ми повідомляли, що випускники шкіл, які планували вступати у внз, скаржилися, що їх силоміць забирають в армію і утримують у військкоматі.

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