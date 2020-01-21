В Україні скасовують концерти дуету "Кролики": що сталося

Дует "Кролики" не виступить у ряді міст України (фото: колаж РБК-Україна)

У декількох містах України скасували виступи дуету "Кролики"

Дует "Кролики", який підтримав анексію Криму, планував дати кілька концертів у містах України зі своєю новою програмою "Давайте посміємося". Однак заходи скасували в Броварах, Фастові, і інших містах.

Гумористи Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко планували дати свій перший концерт у Фастові 8 лютого в Міському палаці культури. При цьому більшість квитків на концерт були розкуплені, але тепер захід пропав з розкладу концертів в Україні.

Крім того, скасовано концерт в Броварах, який був запланований на 24 лютого в ДК Прометей. До вечора 20 січня афіші на будівлі ДК були зняті. Концерти також скасували в Центральній Україні.

Варто зазначити, що Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко знаходяться в базі "Миротворець" після своєї участі в телемості з Росією "Треба поговорити".

Крім того, гумористів звинувачують в українофобії та участі в ефірах пропагандистських російських телеканалів. Одного разу дует разом з Наташею Корольовою виконали сатиричну пісню, яка висміяла заборону на польоти в Україну російських авіаперевізників.

Варто зазначити, що в даний час квитки на концерти дуету "Кролики" все ще продаються в Олександрії, Білгород-Дністровському, Смілі та Південному.