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Загублені документи на квартиру: що робити і як швидко їх відновити

Вівторок 03 листопада 2020 14:30
Загублені документи на квартиру: що робити і як швидко їх відновити
Як швидко відновити документи на квартиру (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Мін'юсті розповіли, як можна швидко відновити документи на квартиру

У житті людини бувають різні нестандартні ситуації й застрахуватися від різних проблем просто неможливо. Ситуація з втратою таких важливих документів, як право власності на житло, може статися з кожним.

Як швидко відновити такі папери, куди звертатися і які документи потрібно надати для відновлення, розповіли на сторінці Міністерства юстиції в Україні Facebook.

Договір купівлі-продажу нерухомості або заповіт можна відновити у разі втрати або його псування. Власник таких паперів має право отримати дублікат нотаріальних документів – другий примірник, який має таку ж юридичну силу, як і його оригінал.

Для отримання дубліката потрібно подати нотаріусу такі документи:

  • Документ, який підтверджує особу (паспорт, тимчасове посвідчення на постійне проживання)
  • Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН)
  • Якщо звернувся за дублікатом представник заявника, то у нього повинна бути нотаріально засвідчена довіреність (з чітким зазначенням, що представник має право надавати інтереси особи в органах нотаріату з питань отримання дубліката документів)

А от у випадку, якщо відновити дублікат хочуть спадкоємці померлого, то процедура відрізняється. Дублікати документів можуть бути видані за письмовою заявою спадкоємців, за дорученням або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, а також виконавця заповіту та на запит нотаріуса. У такій ситуації нотаріусу, крім свідоцтва про смерть, потрібно надати документи, які підтверджують спорідненість.

Дублікат заповіту може бути виданий вказаним у заповіті спадкоємцям після подачі ними свідоцтва про смерть заповідача.

"За загальним правилом дублікат робить той, хто видавав документ. Якщо ж нотаріус вже припинив свою діяльність - дублікат можна отримати в державному нотаріальному архіві", - зазначають у Мін'юсті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у МОЗ розповіли, як можна отримати компенсацію за ліки проти коронавірусу.

А також розповідали про те, що українців почнуть штрафувати за порушення карантину на місці й озвучили суми.

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