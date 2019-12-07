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В Україні відзначають нове свято: неймовірно красиві фото

STYLERЖиття    07.12.2019 - 20:14
В Україні відзначають нове свято: неймовірно красиві фото
День української хустки (Фото: fashionblog.com.ua)

7 грудня відзначають Всесвітній день української хустки

День української хустки 7 грудня відзначають в цьому році вперше - незадовго до свята в мережі ініціювали яскравий флешмоб "Зроби фото з хусткою", який швидко завоював популярність серед українок з усіх куточків країни та поза її межами.

Так, автори ідеї вирішили об'єднати жінок різного віку, національностей і соціального статусу.

На переконання ініціаторів свята - вінницьких активістів - Всесвітній день української хустки сприятиме збереженню та відродженню українських традицій.

День української хустки (Фото: facebook.com)

Організатори сподіваються, що нове свято збере таку ж кількість прихильників, як і День Вишиванки.

Долучитися до нього дуже просто - потрібно просто у соціальних мережах опублікувати фото з хусткою з хештегом #УкраїнськаХустка до кінця 7 грудня.

Тисячі українок вже взяли участь в акції, й флешмоб має всі шанси потрапити до книги рекордів України як захід, що зібрав найбільшу кількість жінок, одягнених в хустку.

Ми зібрали для вас тільки незначну кількість чудових і милих фото учасниць.

День української хустки (Фото: facebook.com)

Хустка є невід'ємною частиною української культурної спадщини і вважається жіночим оберегом. Вона символізує любов і свободу, вірність традиціям та патріотизм.

"Хусткою українка закривала волосся на голові, але у неї завжди було відкрите обличчя. Це свідчить про велике волелюбство українок. Хустка як невід’ємний елемент одягу підкреслює його буденність чи святковість, інформує про родинний, матеріальний статус. Відроджуємо, поважаємо, пропагуємо наші українські традиції - це генетичні скарби нашого народу. Традиції - це наше минуле і майбутнє... Бережімо їх і поважаймо", - прокоментувала свою участь у флешмобі одна з його учасниць.

День української хустки (Фото: facebook.com)

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