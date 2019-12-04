В Україні запустили новий яскравий флешмоб: топ неймовірних фото

В мережі запустили новий флешмоб до Дня української хустки (фото: fashionblog.com.ua)

Красиві дівчата фотографуються в українських хустках і викладають світлини у мережу

В Україні запустили новий яскравий флешмоб "Зроби фото з хусткою", приурочений до Всесвітнього Дня української хустки, що відзначатиметься 7 грудня.

Тисячі українок вже фотографуються у яскравих хустках і долучаються до акції в мережі, публікуючи красиві світлини з хештегом #УкраїнськаХустка. Ми зібрали для вас лише незначну кількість неймовірних фото від жінок і дівчат з різних куточків нашої країни (і не тільки).

Українки беруть участь у акції до Всесвітнього Дня української хустки (фото: facebook.com/facebook.com/natalia.buta.50)

"Хусткою українка закривала волосся на голові, але у неї завжди було відкрите обличчя. Це свідчить про велике волелюбство українок. Хустка як невід’ємний елемент одягу підкреслює його буденність чи святковість, інформує про родинний, матеріальний статус. Відроджуємо, поважаємо, пропагуємо наші українські традиції - це генетичні скарби нашого народу. Традиції - це наше минуле і майбутнє... Бережімо їх і поважаймо", - прокоментувала свою участь у флешмобі одна з його учасниць.

Українки беруть участь у акції до Всесвітнього Дня української хустки (фото: facebook.com/Українська поезія та UkrInfProstir)

Додамо, що запровадження Всесвітнього Дня української хустки на державному рівні викликано тим, що споконвіку українки носили хустку, яка вважалась оберегом, символізувала любов та свободу, вірність традиціям і патріотизм.

На думку вінницьких активістів, які і стали ініціаторами свята, започаткування Дня української хустки сприятиме збереженню та відродженню українських традицій.