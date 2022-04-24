Дні ангела в травні 2022: кого потрібно привітати і як назвати малюка
У травні Україна відзначатиме багато прекрасних і хороших свят, а також днів ангела.
З давніх часів люди вибирали ім'я для новонародженої дитини за особливим календарем - по святцях. Вважається, що малюк отримує заступництво того святого, чиїм ім'ям він названий за цим календарем. А це обіцяє дитині щастя та удачу.
Хто відзначатиме в травні свій День ангела і як правильно назвати новонародженого малюка – читайте в матеріалі Styler.
Календар днів ангела на травень 2022 року
1 травня: Аксен, Антон, Віктор, Зінон, Іван, Ізот, Кузьма, Фелікс, Юхим
2 травня: Антоніна, Георгій (Юрій), Іван, Никифор, Пафнутій
3 травня: Анастасій, Гаврило, Григорій, Микита, Олександр
4 травня: Денис, Кондрат, Олексій, Федір
5 травня: Віталій, Всеволод, Климент, Лука, Федір
6 травня: Анатолій, Афанасій, Георгій( Юрій), Олександра, Афанасій
7 травня: Валентин, Євсій, Інокентій, Леонтій, Олексій, Єлизавета
8 травня: Марк, Селіверст (Сильвестр)
9 травня: Василь, Глафіра, Ірина, Степан (Стефан), Тамара
10 травня: Віталій, Йосип, Марія, Семен, Степан (Стефан)
11 травня: Євсій, Зінон, Кирило, Максим
12 травня: Артем (Артемій), Василь, Іван, Федот, ФІЛІМОН
13 травня: Василь, Максим, Микита, Яків
14 травня: Герасим, Єремій, Гнат (Гнат), Макар, Ніна і Тамара
15 травня: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Зоя
16 травня: Микола, Петро, Тимофій, Федосій
17 травня: Зосим і Пелагея, Кирило, Климент, Мавр, Микита, Никифор
18 травня: Адріан, Іван, Ірина, Яків
19 травня: Василь, Денис, Іван
20 травня: Антон, Давид, Іоанн, Ісидир, Йосип (Йосип, Осип)
21 травня: Арсеній, Іоанн, Пімен
22 травня; Ісайя, Микола, Христофор
23 травня: Алфія, Еразм, Ісидіра( Сидіра), Купріян, Онисим, Таїсія
24 травня: Йосип (Йосип, Осип), Кирило, Мефодій, Никодим, Ростислав
25 травня: Герман, Денис, Федір
26 травня: Георгій( Юрій), Юхим( Юхим), Макар, Олександр, Ірина, Гликерія (Лукерія)
27 травня: Ісидір (Сидіра), Леонтій, Максим, Микита, Сидір
28 травня: Дмитро, Ісайя, Пахом
29 травня: Аркадій, Георгій( Юрій), Єфрем, Касьян, Лаврентій, Муза
30 травня: Єфросинія, Афанасій, Степан (Стефан)
31 Травня: Андрій, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Юлія.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які свята українці відзначатимуть у травні 2022.