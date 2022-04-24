Дні ангела в травні 2022: кого потрібно привітати і як назвати малюка

У травні Україна відзначатиме багато прекрасних і хороших свят, а також днів ангела.

З давніх часів люди вибирали ім'я для новонародженої дитини за особливим календарем - по святцях. Вважається, що малюк отримує заступництво того святого, чиїм ім'ям він названий за цим календарем. А це обіцяє дитині щастя та удачу.