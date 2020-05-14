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В Україні до відкриття готуються кінотеатри: що зміниться після карантину

STYLERЖиття    14.05.2020 - 16:09
В Україні до відкриття готуються кінотеатри: що зміниться після карантину
В Україні скоро планують відкритися кінотеатри (фото:

В Україні кінотеатри думають, як безпечно відкритися для глядачів

В Україні кінотеатри поки ще не відкрилися, це планують зробити на останньому етапі пом'якшення карантину через коронавірус. Але вже зараз культурні місця думають про безпечні заходи, при яких вони могли б знову відкрити свої двері для бажаючих.

Наприклад, в кінотеатрі "Жовтень" всього 410 посадочних місць. Якщо враховувати безпечну відстань між людьми в одне крісло, то він зможе заповнитися на половину. Після кожного показу крісла думають дезінфікувати.

"Нам буде потрібно обробляти крісла санітарними засобами, а також всі ці речі, підлога, двері, ручки на дверях", – розповідають працівники кінотеатру в сюжеті ТСН.

В кінотеатрах зараз думають про головне - як туди повернути шанувальників кіно. Тому про підвищення цін на сеанси зараз мова не йде.

Ще одна проблема, яка чекає кінотеатри - це не такий вже новий репертуар. Природно, під час пандемії зупинилося кіновиробництво і нічого нового не знімали. До цього потрібно бути готовими.

"Нових фільмів буде дуже мало в перший час, тому що студії не дають нові фільми, прем'єри фільмів заплановані на середину липня", – розповів співвласник мережі кінотеатрів Дмитро Деркач.

Є один приємний момент - це те, що український кінематограф може в цих умовах відродитися.

В Україні готуються до відкриття кінотеатрів (ТСН)

Як ми раніше писали, Зеленський оголосив другий етап пом'якшення карантину 22 травня.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України кинотеатркарантин
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