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В Украине к открытию готовятся кинотеатры: что изменится после карантина

STYLERЖизнь    14.05.2020 - 16:09
В Украине к открытию готовятся кинотеатры: что изменится после карантина
В Украине скоро планируют открыться кинотеатры (фото: freepic.com)

В Украине кинотеатры думают, как безопасно открыться для зрителей

В Украине кинотеатры пока еще не открылись, это планируют сделать на последнем этапе смягчения карантина из-за коронавируса. Но уже сейчас культурные места думают о безопасных мерах, при которых они могли бы снова открыть свои двери для желающих.

Например, в кинотеатре "Жовтень" всего 410 посадочных мест. Если учитывать безопасное расстояние между людьми в одно кресло, то он сможет заполниться на половину. После каждого кинопоказа кресла думают дезинфицировать.

"Нам будет нужно обрабатывать кресла санитарными средствами, а также все эти вещи, пол, двери и ручки на дверях", – рассказывают работники кинотеатра в сюжете ТСН.

В кинотеатрах сейчас думают о главном - как туда вернуть поклонников кино. Поэтому о повышении цен на сеансы сейчас речи не идет.

Еще одна проблема, которая ожидает кинотеатры - это не такой уж новый репертуар. Естественно, во время пандемии кинопроизводство остановилось и ничего нового не снимали. К этому нужно быть готовыми.

"Фильмов новых будет очень мало в первое время, потому что студии не дают новые фильмы, премьеры ожидаемых фильмов запланированы на середину июля", – рассказал совладелец одной сети кинотеатров Дмитрий Деркач.

Есть один приятный момент - это то, что украинский кинематограф может в этих условиях возродиться.

В Украине готовятся к открытию кинотеатров (ТСН)

Как мы ранее писали, Зеленский объявил второй этап смягчения карантина 22 мая.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины кинотеатркарантин
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