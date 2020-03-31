В Україні відкрили ринок землі: хто зможе отримати безкоштовно

Верховна Рада ухвалила закон про відкриття ринку землі в Україні
Продаж землі в Україні стане можливим вже з 1 липня 2021 року завдяки законопроекту про відкриття ринку землі, який прийняла Верховна Рада в ніч з 30 на 31 березня.
Так, кожен українець має право отримати до двох гектарів землі. А коли реформа вступить в силу, то отриманий пай можна буде продати.
Згідно із законом всім українцям належить:
Щоб отримати землю, потрібно звернеться до місцевої влади з такими документами:
Згідно з прогнозами експертів один гектар землі після набрання законом чинності буде коштувати близько 2-3 тисяч доларів. Але за деякими оцінками через два - три роки вартість зросте до 5-6 тисяч, а до 2026 року - понад 10 тисяч доларів.
Втім, у Верховній Раді вже встигли заблокувати законопроект новими постановами.
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