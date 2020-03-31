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В Україні стартує продаж землі: названа вартість гектара

STYLERЖиття    31.03.2020 - 10:13
В Україні стартує продаж землі: названа вартість гектара
Продаж землі в Україні (колаж: РБК-Україна)

Закон про відкриття ринку землі в Україні прийняла Верховна Рада вночі 31 березня

Продаж землі в Україні тепер стане можливим завдяки прийняттю закону про відкриття ринку землі, який в ніч з 30 на 31 березня ухвалили народні депутати. Коли в Україні можна буде купити землю, хто зможе придбати, і скільки вона буде коштувати - в матеріалі Styler.

Зазначимо, що законопроєкт прийняли тільки після зустрічі Володимира Зеленського з фракцією "Слуга народу".

Закон про ринок землі в Україні підтримали 259 народних депутатів. Його підтримали партія "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос", "Довіра" і частина позафракційних нардепів. А от "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу.

Під час виступу в Раді Зеленський пояснив необхідність прийняття земельного закону вимогою МВФ - це одна з умов для отримання траншу.

Головні тези законопроєкту

  • Земельна реформа почнеться з 1 липня 2021 року, з цієї дати документ набуде чинності.
  • Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності під продаж не потраплять
  • До 2023 року тільки українці фізичні особи зможуть купувати землю не більше 100 гектарів на одну особу.
  • Починаючи з 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи, але в кількості не більше 10 тисяч гектарів.
  • Іноземці зможуть купувати землю тільки, якщо згоду на це дасть всеукраїнський референдум. Якщо таке станеться, то вони не зможуть купувати ділянки в 50-кілометровій зоні від кордону.
  • Юридичні особи, учасниками або бенефіціарами яких є громадяни РФ, іноземні держави, ті, проти кого введені санкції, а також розташовані в офшорних зонах купувати землю не зможуть.
  • Розплатитися за землю можна буде лише безготівковим способом, всі кошти будуть контролюватися податковою.

За скільки можна буде купити гектар землі

Законопроєкт передбачає, що ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Така норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Попередньо експерти оцінюють вартість гектара землі в 2-3 тисячі доларів. Але є думка, що вже через 2-3 роки ця ціна зросте до 5 тисяч гривень, а з 2026 року - до понад 10 тисяч.

Українським фермерам в уряді обіцяють запустити спеціальну програму, під яку виділять близько 4 млрд гривень.

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