У Раді заблокували підписання закону про ринок землі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У парламенті зареєстрували дві постанови про скасування результатів голосування за закон

У Верховній раді України заблокували підписання законопроекту про ринок землі, прийнятого парламентом у ніч на 31 березня. Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, на сайті парламенту опубліковані два проекти постанов №№2178-10-П - 2178-10-П1 "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття в другому читанні та в цілому як закон проекту ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. №2178-10 від 10.10.2019 року)". Автори постанов - два позафракційних нардепи.

Таким чином, до розгляду цих постанов, підписання законопроекту №2178-10 заблоковано як для глави парламенту, так і для президента.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував прийняття законопроекту про ринок землі. За його словами, прийняття цього документа - перший крок до земельної реформи.

Як писало РБК-Україна раніше, в ніч на 31 березня Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №2178-10 про ринок землі. За прийняття документа проголосували 259 нардепів.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прийняття закону про ринок землі є вагомим поштовхом для розвитку економіки, фермерства, аграрного комплексу.