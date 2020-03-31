В Украине открыли рынок земли: кто сможет получить бесплатно

Продажа земли в Украине станет возможной уже с 1 июля 2021 года благодаря законопроекте об открытии рынка земли, который приняла Верховная Рада в ночь с 30 на 31 марта.

Так, каждый украинец имеет право получить до двух гектаров земли. А когда реформа вступит в силу, то полученный пай можно будет продать.

Согласно закону всем украинцам положено:

до 2 гектаров земли для ведения сельского хозяйства;

до 0,12 гектаров для ведения садоводства;

не больше 0,25 гектара для на строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (в селах); до 0,15 гектаров под эти цели в поселках и до 0,10 гектаров - в городах;

до 0,10 гектара под дачное строительство;

до 0,01 гектара - для гаража.

Чтобы получить землю, нужно обратится к местной власти с такими документами:

графические материалы, на которых указать ориентировочное место расположение вашего участка;

в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц, - согласование землепользователя;

если земельный участок нужен под ведение сельского хозяйства, нужны документы, которые подтвердят опыт работы в сфере сельского хозяйства или об образовании в аграрном вузе;

копия паспорта и идентификационный номер.

Согласно прогнозам экспертов один гектар земли после вступления закона в силу будет стоить около 2-3 тысяч долларов. Но по некоторым оценкам через два - три года стоимость возрастет до 5-6 тысяч, а к 2026 году - более 10 тысяч долларов.

Впрочем, в Верховной Раде уже успели заблокировать законопроект новыми постановлениями.

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