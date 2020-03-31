В Украине открыли рынок земли: кто сможет получить бесплатно

Верховная Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине
Продажа земли в Украине станет возможной уже с 1 июля 2021 года благодаря законопроекте об открытии рынка земли, который приняла Верховная Рада в ночь с 30 на 31 марта.
Так, каждый украинец имеет право получить до двух гектаров земли. А когда реформа вступит в силу, то полученный пай можно будет продать.
Согласно закону всем украинцам положено:
Чтобы получить землю, нужно обратится к местной власти с такими документами:
Согласно прогнозам экспертов один гектар земли после вступления закона в силу будет стоить около 2-3 тысяч долларов. Но по некоторым оценкам через два - три года стоимость возрастет до 5-6 тысяч, а к 2026 году - более 10 тысяч долларов.
Впрочем, в Верховной Раде уже успели заблокировать законопроект новыми постановлениями.
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